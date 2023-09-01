Star Gazetesi ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde de gelişmeleri yakından takip ediyor.

TEKNOFEST'te bu kez mikrofonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır'a uzatan Star Gazetesi ekibi, BirGün'ün TEKNOFEST'i hedef alan haberini sordu.

"Birilerinin ne söylediğinden çok milletimizin ne söylediği önemli." diyen Bakan Kacır, "İşte milletimiz, yüz binlerce fert fert burada TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıkıyor, TEKNOFEST'e sahip çıkıyor. Maalesef birileri bunu bir türlü hazmedemedi. Her yıl bu karamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara cevap vermekten bir yorulmayız ama milletimiz adına Türkiye'de hala birilerinin bu zihniyette olmasından üzüntü duyuyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Tam bağımsız Türkiye iddiasından, rekabetçi şekilde katma değer üreten bir ülke olma idealinden, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme vizyonundan geri dönme niyetimiz asla olmayacak. " ifadelerini kullandı.