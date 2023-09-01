İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7295
  • EURO
    28,7775
  • ALTIN
    1666.24
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır'dan TEKNOFEST'i hedef alan BirGün'e tepki: Bir türlü hazmedemediler
Güncel

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST'i hedef alan BirGün'e tepki: Bir türlü hazmedemediler

Star Gazetesi ekibine konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BirGün Gazetesi'nin, TEKNOFEST'i hedef alan haberine yönelik, 'Milletimiz, Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıkıyor, TEKNOFEST'e sahip çıkıyor. Maalesef birileri bunu bir türlü hazmedemedi. Bunlara cevap vermekten bir yorulmayız ama milletimiz adına Türkiye'de hala birilerinin bu zihniyette olmasından üzüntü duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

1 Eylül 2023 Cuma 23:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Star Gazetesi ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde de gelişmeleri yakından takip ediyor.

BAKAN KACIR STAR GAZETESİ'NE KONUŞTU

TEKNOFEST'te bu kez mikrofonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır'a uzatan Star Gazetesi ekibi, BirGün'ün TEKNOFEST'i hedef alan haberini sordu.

"Birilerinin ne söylediğinden çok milletimizin ne söylediği önemli." diyen Bakan Kacır, "İşte milletimiz, yüz binlerce fert fert burada TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıkıyor, TEKNOFEST'e sahip çıkıyor. Maalesef birileri bunu bir türlü hazmedemedi. Her yıl bu karamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara cevap vermekten bir yorulmayız ama milletimiz adına Türkiye'de hala birilerinin bu zihniyette olmasından üzüntü duyuyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Tam bağımsız Türkiye iddiasından, rekabetçi şekilde katma değer üreten bir ülke olma idealinden, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme vizyonundan geri dönme niyetimiz asla olmayacak. " ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.