Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı: 50° Doğu yörüngesine yerleşti

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKSAT 6A 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak" dedi.

��️ #TÜRKSAT6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti.



Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.



�� Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri... — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2024

Bakan ayrıca, " Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.