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  • Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı: 50° Doğu yörüngesine yerleşti
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Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı: 50° Doğu yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin bugün başarıyla açıldığını açıkladı.

DHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı: 50° Doğu yörüngesine yerleşti
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Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKSAT 6A 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak" dedi.

Bakan ayrıca, " Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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