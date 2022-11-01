Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 2024'te bitirmeyi planlıyoruz

Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, sınır kapılarında araç geçişlerinin hızlanması ve kapasitenin arttırılması için önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

- "2024'te Çerkezköy'den Kapıkule'ye demiryolu hattımızı bitirmeyi planlıyoruz"

Kara yoluna yapılan yatırımların yanı sıra demir ve deniz yolu taşımacılığına önem verdiklerini, bu çalışmaların gümrüklerdeki yoğunluğu azaltacağını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yönde de özellikle yapımı devam eden Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu hattımız çok kıymetli. 2024 yılında Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan demiryolu hattımızı bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Halkalı-Çerkezköy arasındaki yolun ihale çalışmalarını sonuçlandırdık. Onunda takibini ve imalatlarının hızlandırılmasını bekleyeceğiz ama Çerkezköy-Kapıkule arası hizmete açıldığında, Bulgaristan kapılarına yükleri taşıması açısından önemli bir alternatif olacak."

Bakan Karaismailoğlu, dünyada krizler, kaoslar, enerji sorunları konuşulurken Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğini ve ülkenin planlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı.

- Edirne'deki projeler

Edirne'de devam eden önemli projelere de değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'de devam eden önemli üç projemiz var. Bunlar TEM-Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapım tamamlama işi ve tarihi Uzunköprü restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar kara yolu olarak Edirne'de yaptığımız, önemle takip ettiğimiz projeler. TEM-Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu projesiyle Pazarkule Sınır Kapısı'ndan direkt olarak TEM Otoyoluna yüksek standartlı yol ile bağlantı yapıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla Karaağaç-Edirne arasında, tarihi köprüler üzerinden geçişine izin verilmeyen ağır taşıt trafiği proje güzergahından sağlamış olacak. Böylece hem tarihi köprülerimiz korunacak hem de yük taşımacılığı kesintisiz şekilde sürecektir."

Debisi belirli dönemlerde yükselen Meriç ve Tunca nehirlerinde oluşan taşkınların Edirne-Karaağaç arasındaki ulaşımı engellediğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yapımı, bölünmüş yol olarak tamamlanan 1943 metrelik Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'yle taşkınlar karşısında Edirne-Karaağaç bağlantısı güvenli bir şekilde sağlandı. Bu bağlantıyı normal yolumuza bağladık. İnşallah yolumuzun devam eden kısımları da tamamlandığında çok daha konforlu, bölünmüş yol standardında yolumuzu tamamlamış olacağız. Kasım 2020'de ihalesini yaparak mart 2021'de çalışmalarına başladığımız 7062 metre uzunluğundaki yolumuz, bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı olarak tamamlanacaktır. 535 milyon lira bedelli projemizde yüzde 43 oranında ilerleme kaydettik."

Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapım işinin de devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, 47,5 kilometre olan hattın 32 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını belirtti.

- "Geçmişe sahip çıkmayanın geleceği de olmaz"

Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en uzun taş köprüsü olma unvanına sahip Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2024 yılının mayıs ayında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin planlı bir şekilde büyüme sürecinin, yatırım istihdam, üretimin ve ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bizler atasına, geleceğine tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli çok iyi biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bu nedenle sadece yeni projelerle değil, Türkiye'yi küresel, lojistik bir süper güce dönüştürmek için çok yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bununla beraber ata yadigarı eserlerimizin yarınlara ulaşmasını en değerli sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. Bunun için de bütün ekip olarak canla başla çalışmaktayız."

Karaismailoğlu, bugün Edirne yaptıkları çalışmaları gözden geçirme imkanı bulduklarını, ulaşım ve lojistik koridoruyla ilgili de önemli görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Edirne'deki gar müdürlüklerini de ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.