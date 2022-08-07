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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Seyahat süresi 15 dakika kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Phaselis Tüneli; Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Kaş ve diğer ilçelere güvenli ve konforlu bir yolculuk sağladı. Seyahat süresi 15 dakika kısaldı. Doğa harikası bölgede, karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı' dedi.

DHA7 Ağustos 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme:
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Kaş, Demre, Finike, Kumluca gibi batı ilçelerine hem turizm hem de sebze-meyve taşımacılığında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan Phaselis Tüneli, nisan ayında hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1305 metre uzunluğunda, çift şeritli tüpten oluşan Phaselis Tüneli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI'

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında "Phaselis Tüneli; Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Kaş ve diğer ilçelere güvenli ve konforlu bir yolculuk sağladı. Seyahat süresi 15 dakika kısaldı. Doğa harikası bölgede, karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı" dedi.

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