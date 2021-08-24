Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini silmek adına var gücümüzle çalışıyoruz

DHA 24 Ağustos 2021 Salı 14:09 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:09

Bakan Karaismailoğlu, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerindeki meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde yazılı açıklamada bulundu. Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli ilçesinde yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü belirterek, "Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Ben bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

'KAPANAN 6 ANA YOLU ULAŞIMA AÇTIK'

Afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda en hızlı şekilde müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 kilometrelik yol koridoru belirleyerek 185 adet personel ve 108 adet iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık" dedi.

'BÜTÜN KÖYLERE ERİŞİM SAĞLADIK'

Karaismailoğlu, Dereli, Doğankent, Soğukpınar, Çaldağ, Yağlıdere-Alucra kara yollarında kesintisiz ulaşımı sağladıklarını belirterek, "Kovanlık-Aydındere İl Yolu, Giresun-Çaldağ-İnişdibi İl Yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Devlet Yolu, Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu, Espiye-Soğukpınar İl Yolu, Tirebolu-Doğankent Devlet Yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Yol Ağında Hasar Gören Diğer Köprüler, Espiye İlçesi Avluca-Ericek Yolu, Dereli İlçesi Akkaya Yolu, KGM Yol Ağı Dışında Grup Köy Yolları Bağlantısını Sağlayan Hasar Gören 15 adet Köprü, 34 Adet Grup Yolundaki toplam 108 adet köy yolunu da kısa sürede vatandaşımızın kullanımına açtık. Afetten etkilenen 2 bin 120 kilometre ağ uzunluğundaki köy yollarında 527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladık" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ BÜYÜK VE ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYOR'

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli'de vatandaşların bir yıllık süreçteki değişimden dolayı memnun olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapının yenilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Her afette bütün arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Geçtiğimiz seneki afette binlerce personel ve araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp vatandaşlarımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık. Selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yeniden yaptık. Geçtiğimiz yıl sonunda 6 Şehitler Köprümüzü vatandaşımızın hizmetine sunduk. Dereli ilçemizin merkezindeki Akkaya Köprüsü'nü de tamamladık. Çok yakın bir zamanda onu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Dereli ilçesine ilk geldiğimiz andaki kötü tablo artık yok. Eskisinden daha güzel bir Dereli var. Devletimizin gücü ve tecrübesi ile yollarımız, köprülerimiz, elektrik ve şebeke suyu altyapısındaki sıkıntılar afetin en başından adım adım giderildi. Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı. Afetin izlerini silmek adına burada gösterdiğimiz gayret ve başarıyı, şu anda 7 gün 24 saat esasına göre mücadele verdiğimiz diğer afet bölgelerinde de ortaya koyuyoruz. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz."