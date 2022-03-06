Bakan Karaismailoğlu, 'Arafta Sorular'da bir kez daha vurguladı: Dünyanın en büyüğü!

6 Mart 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 00:57

Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'de yayınlanan ve her bölümü merakla beklenen 'Arafta Sorular' programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

2053'ün planlarını yapan bir Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı'yım, hedeflerimiz var, yönümüz belli, çizgimiz belli

Çok mütevazı olmaya gerek yok, İstanbul'u navigasyondan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim

İstanbul'un dertleriyle dertlenecek yöneticilere ihtiyacı var. 94'ten önce hiçbir raylı sistemi olmayan bir İstanbul vardı. İnşallah tekrar o günlere dönmez.

İstanbul'un 1100 kilometreye kadar metro hattına ihtiyacı var. Yoksa bu trafik çilesi çekilemez.

İBB'yi engelleseydik, inşaatı devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökerken onları engelleyebilirdik.

Muhaliflik, ülkenin menfaatlerine karşı olmak değildir. Biz, onlara baksaydık bu işlerin hiçbirini yapamazdık. Bizim hedeflerimiz var.

Bugün İstanbul Boğazı'ndan 40 bin gemi geçmekte. 2050 yılında bu sayı, 78 bine çıkacak. İstanbul Boğazı bu sayıyı kaldırmaz. Marmara Denizi gemi otoparkına dönecek.

Kanal İstanbul bir vizyon projesidir. Rant, emlak gibi dedikodu siyasetine alet edilecek bir proje değildir. Zaten bir taraftan yapmaya başladık.

1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre olması sebebiyle dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü. Saatlerce süren yolculuğu 6 dakikaya düşürüyor.

Vatandaş zorluk çekerken siz, keyif peşinde koşarsanız bu sıkıntıların boyutları büyüyor. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır.

Gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model alıyorlar şu anda. "Bu kadar kısa sürede altyapı açığını nasıl kapattınız" diye bizden bilgi, beceri, tecrübelerimizden faydalanmak istiyorlar.

Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı. Biz Çin-Avrupa ticaretindeki payımızı artırmaya çalışıyoruz.

1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar 545 milyon avroluk bir proje, 4 yıl gibi bir sürede bitiyor. Bu modelde yaptırarak hem süreden hem paradan kazanıyoruz.

Atama bekleyen arkadaşların mesajlarını görüyoruz hepsini not alıyoruz. İnşallah çözeceğiz.