12 Aralık 2021 Pazar 20:08 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.