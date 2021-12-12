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  • Bakan Karaismailoğlu bizzat açıkladı: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek!
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Bakan Karaismailoğlu bizzat açıkladı: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.' dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 20:08 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

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