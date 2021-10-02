Bakan Karaismailoğlu: Bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız

DHA 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde 6-8 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası alanında incelemelerde bulundu ardından açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme odağında ele alacağımız 12. şurada dünyada gelişmenin itici gücü olan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını konuşacağız. Şunu vurgulamak isterim; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin her noktasına aynı kalitede, aynı standartta, aynı hızda, aynı konforda, bölgesel farklılık olmaksızın emniyetli ulaşım ve iletişim hususunda var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Hizmet siyasetine sarılarak, yapamadıklarımızın değil, hayata geçirdiğimiz hizmetleri milletimize duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"BÖLGESEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ"

Karaismailoğlu, "Şura kapsamında karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme olmak üzere 5 farklı sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller gerçekleştireceğiz. 55 farklı ülkeden konuk olarak ağırlayacağımız Ulaştırma Bakanları ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak; dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nı özellikle Türkiye'nin dış ticaret hedeflerini destekleyecek büyük bir yatırım hamlesinin işaret fişeği olarak görmeliyiz. Şûradan çıkan sonuçlar ve akabinde alınacak kararlar ulaşım ve haberleşme sektörleri ile ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmenin en önemli dinamikleri olacak. Ülkemizin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan Türkiye Ulaştırma Politikasını ortaya koyacak. Daha önce ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki temel belirleyicileri, hâlihazırdaki ihtiyaçlar, beklentiler ve bunların itici gücü olan hedefler olarak sıralıyorduk. Artık değişen dünyamıza paralel olarak yeni trendleri yakından takip ederek belirliyoruz. Her çalışmamızı vizyoner bir bakış açısıyla, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bu dinamikler ile yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir süreç içerisindeyiz. Yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalarımıza daha fazla dâhil ediyoruz" diye konuştu.

"ŞÛRA TOPLAMDA 35 BİN METREKARELİK BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bakan Karaismailolu, 3 gün sürecek şurada, politika ve stratejileri konusunda uzman yerli yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini belirterek, "Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek 55 ülkeden gelecek olan mevkidaşlarımızla, alanında uzman yerli ve yabancı katılıcılarımızla uluslararası ve bölgesel ulaşım, iletişim politikaları ve geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve iş birliği vizyonumuzu da ortaya koyma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12. Şûrayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek şûra için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan şûra için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor. Şûra kapsamında bir etkinlik merkezine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda, yerli ve yabancı katılımcılarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Söz konusu şuramızda gerçekleşecek fikir teatilerinin önümüzdeki süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, son olarak, "İnşallah 8 Ekim'deki kapanış oturumunu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız" dedi.