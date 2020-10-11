Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi'ndeki 28 anten kaldırıldı

AA 11 Ekim 2020 Pazar 14:07 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 14:17

Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca Tepesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nin, önceden metal yığınlarıyla dolu olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 gün önce antenlerin sökümü ile alakalı burada bir faaliyete başladık, burayı temizledik sayılır. En son TRT'nin kulesi kaldı, onun da yıkım çalışmaları başladı. Burada 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırılmış oldu. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak. Hızlı şekilde yol alıp onu da oradan kaldırdıktan sonra Çamlıca Tepesi, gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak. Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ni de tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kule imal ederek İstanbulluların hizmetine sunduk.

Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'nde çalışmalar bitme aşamasında, sadece ince işler kaldı. Radyolar taşındı, faaliyetlerine başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte orayı da açarak İstanbulluların hizmetine kazandıracağız."

Memleketin her noktasına aynı hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul'da ne yapılıyorsa Hakkari'de de onu yaptıklarını, çalışmalara aynı şekil ve hızla devam edeceklerini söyledi.