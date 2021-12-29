Bakan Karaismailoğlu: Dünyada söz sahibi olan ülkeyiz

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:46

Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı nedeniyle kente gelen, Karaismailoğlu, partisinin İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ulaştırmada yapılan yatırımların son 19 yılda katlanarak arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımların, hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Birilerinin 'hayal' dediği ve birilerinin hayal bile edemediği projeleri pek çok yatırımları yaparak hayatımıza kazandırıldı. Bunların sonucunda vatandaşımızın yaşam kalitesi, yaşam standardı yükseldi. Özellikle sağlık ve ulaştırma alanında direkt hayata dokunan çok önemli müthiş işler yapıldı." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri öncesinde ülkenin çok zayıf bir ulaştırma ağına sahip olduğunu vurguladı.

Ulaştırmada altyapı eksikliğini çok kısa zamanda kapatmak için yapılan yatırımların önemine değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yatırımları yaparken önemli bir kısmını devlet bütçesinden yani genel bütçeden yaptık. Kendi ürettiğimiz kaynaklarla yap işlet devret projeleriyle, kamu işbirliği projeleriyle ülkemizin altyapı yatırımlarını önemli bir seviyeye getirdik. Bundan sonrada bunu üstüne koyarak devam edeceğiz. Ama bu yatırımlar bundan sonraki yüzyıllarca bu ülkeye hizmet edecek projelerdir. Yani bir tarafta sadece girdisini planlamaya, bir tarafta da önümüzdeki yüzyılı planlamaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye var. Bunun ne olduğunu vatandaşımıza hep birlikte anlatacağız. Büyük güçlü Türkiye'yiz, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi olan ülkeyiz. Bu yatırımlar sayesinde ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep birlikte getireceğiz."

- "SON 2 YILDIR BÜTÜN DÜNYA SANCILI SÜREÇLE, YANİ SALGINLA UĞRAŞIYOR"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin konum itibariyle dünyanın en önemli yerinde bulunduğunu ve Avrasya'nın tam ortasında olması nedeniyle de dünya ticaret ağında pay sahibi olduğunu aktardı.

Dünyada özellikle Uzakdoğu'dan, Avrupa'ya çok önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde 25 milyar tona çıkması öngörülüyor. Bundan Türkiye'nin pay almasının ne kadar önemli olduğunu görmemiz lazım. Pay almak için de planlamalarımızı yaptık. Ona göre de yatırımlarımızı planladık ve yerine getirdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada da doğudan batıya düzenli koridorlar var. Rusya üzerinden getirilen kuzey koridor şu anda Çin ile Avrupa arasındaki çok önemli bir ticaret hacmini sağlıyor. Ama bir de orta koridor var. Özellikle Erzurum'u da içine alan. Çin'den ülkemiz üzerinden Kars-Erzurum ve İstanbul'da Marmaray'ın yapılmasıyla artık Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir trafik akışı var, yani demir ipekyolu başladı. Biz de burada kuzey koridorundaki yoğunluğun en az yüzde 30'unu orta koridora kaydırma planı ve çalışmaları içindeyiz. Son 2 yıldır bütün dünya sancılı süreçle, yani salgınla uğraşıyor. Etkileri bitmedi ama önemli aşamalar kaydedildi. Salgın sürecinde dünyadaki bütün sistemler kitlendi, sanayiler kapandı ve yatırımlar durduruldu ama Türkiye bütün tedbirlerini aldı 2020 yılında, 2019'dan yüzde 50 daha fazla yatırım yaptı. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Tedbirlerimizi alarak şantiyelerimize ara vermeden çalışır halde devam ettik."

Karaismailoğlu, salgın sürecinin 2022'de bitmesini beklediklerini fakat bu zamanın uzayacağını söyledi.

Salgına rağmen Türkiye'de yatırımların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi alacağız, durmak yok yola devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün dünya üreticilerine destek verdi. Ülkemiz de bu destekleri ciddi bir şekilde verdi. Destek ve teşvik vermeye devam ettik. Son 19 yılda ulaştırma altyapısına 1 trilyon 200 milyara yakın yatırım yaptık." dedi.

- "BİZ ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 YILI DEĞİL 100 YILI PLANLIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul'un bir kesişme noktası haline geldiğini, ticaret hacminde büyük rol oynadığını aktardı.

Yatırımları planlarken gelecek 100 yılı göz önüne aldıklarını ifade eden Karaismailoğu, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar geçmişte yaşanmış kazalar, şu an İstanbul'daki bekleme süreleri, Marmara Denizi'ndeki sıkıntılar ve İstanbul'da artık bu yükü İstanbul Boğazı kaldıramadığı için Kanal İstanbul Projesi de bu nedenle gündeme gelmiştir. Biz önümüzdeki 5-10 yılı değil 100 yılı planlıyoruz. 2035, 2053 ve 2071'in planlarını yaparken büyük güçlü Türkiye için böyle projeleri yapmak gereklidir. Kanal İstanbul'da bir ihtiyaçtır. Dünyadaki ticari koridorların ve ticari hareketliliğin gelişmesi nedeniyle bugün 12 milyar ton olan ticaret hacminin 25 milyara yükselmesi İstanbul Boğazı'ndaki tehlikenin boyutlarını daha da büyütecektir. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün olmadığı için İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu olmazsa olmazlardandır. O yüzden de Türkiye bu projeyi planlamıştır."