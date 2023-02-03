Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en büyük altyapı projeleri yapan bir Türkiye var artık

Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı "7. Tematik Kış Kampları Kapanış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştiren, dünyanın en büyük mühendislik projelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yıldır "farklı bir moda girdiğini" dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanan, dünyanın en büyük altyapı projeleri yapan, dünyanın en büyük mühendislik başarılarını kazanmış ve uygulamaya geçiren bir Türkiye var artık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumundan sağladığı avantajları fırsata çevirmek için 20 yıldır büyük yatırımlar yapıldığını bildirerek, Bakanlık olarak ülkenin dört bir yanına yayıldıklarını ve yatırımların kaliteli şekilde işletilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 20 yılda ülkede büyük işler yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Bu işleri yapabilmek için güçlü bir irade gerekir. Güçlü bir lider gerekir. Allah'a şükür o, 20 yıldır Türkiye'de var. Bu güçlü lider, güçlü vizyonla ve güçlü irade sayesinde hem vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz hem de Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ekonomileri arasına sokmak içinde önemli başarılar elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, hayata geçirdikleri altyapı projelerinin sağladığı tasarruflar sayesinde vatandaşların hayatına konfor ve kalite geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak önünün açıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, söz konusu dönemde hayata geçirilen mega projeler sayesinde, ülkede büyük bir mühendislik altyapısının da oluştuğuna dikkati çekti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık bu mühendislik altyapısını dünyaya ihraç eder hale geldiğini belirterek, en önemli ihracatın kilogramı olmayan ihracat olduğunu, bunun da mühendislik, danışmanlık ve yazılım hizmetleri olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Ayrıca Bolu Dağı Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi önemli yatırımları hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de gelecek ay hizmete açacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 20 yıl önce hava yolunu kullanan toplam vatandaş sayısının 30 milyon olduğunu belirterek, bugün bu sayının 210 milyona çıktığını, 2053 hedeflerinin ise 370 milyon olduğunu kaydetti.

- "YAPTIĞIMIZ İŞİN BİLİNCİNDEYİZ"

Bakan Karaismailoğlu, bir bölgeye ne kadar hızlı ulaşılırsa o bölgenin o kadar hızlı ve kolay kalkınabileceğine, o bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve dolayısıyla turizm gelirlerinin artacağına dikkati çekti.

Çiftçilerin tarım ürünlerinin pazarlara daha kolay ulaşması ve lojistik maliyetlerinin düşmesinden kazançlı çıkacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonominin gelişmesinde en büyük dinamiği kaliteli güvenli bir ulaştırma altyapısıdır. Projelerimizi yaptıktan sonra değişimleri yakından inceliyoruz. Planladığımız şekilde meyvelerini de topluyoruz. Yolumuzu yaptıktan sonra o bilgelerdeki üretimdeki artışları OSB'lerdeki, turizmdeki, tarımdaki artışlar bizim incelemelerimiz arasında. 20 yıl önce toplam ihracat rakamımız 30 milyar dolardı. Bugün 254 milyar dolara çıktı. Bu güçlü altyapı sayesinde bunların hepsi oldu. Yaptığımız işin bilincindeyiz."

Karaismailoğlu, 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, bunun yüzde 80'ini devletin verdiği milli bütçeden, kalanını ise yap-işlet-devret modeliyle kamu-özel işbirliği projelerinden sağladıklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde bütün projelerin birbirini finansal olarak destekleyeceğini anlatan Karaismailoğlu, "Bu projeler, Bakanlığımızın bütçesini finansa edecek bütçeler ve projeler haline dönüşmeye başlamışlardır. Bunu sonucunda ülkemiz ve vatandaşımız kazandı. Planlı şekilde büyümeye ve planlı yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- "ALTYAPI PROJELERİNİN ÖMRÜ SINIRSIZ"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin doğru zamanda doğru yatırımlar yaptığını, büyük planları olduğunu ve hedeflerine, çizdikleri bir projeksiyon doğrultusunda, yürüdüğünü ifade etti.

Bu anlamda Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimizin, İstanbul gibi dünyanın başkenti bir ilde devasa ve dünyaya hizmet verebilecek bir havalimanı planlaması gerekiyordu. Doğru zamanda doğru bir planlamayla dünyanın gıptayla baktığı bu özel havalimanını gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda İstanbul Havalimanı'nda 3 pist bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, ilave pistlerle bunun 6'ya çıkarılacağı bilgisini paylaştı. Karaismailoğlu, yakında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yeni terminallerin ve ikinci pistin imalatlarının biteceğini belirtti.

Bunların Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı işlerin bir nişanesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bunların ömrü sınırsız. Kaliteli bir işletme yaptıktan sonra, bakım yaptıktan sonra bunları sınırsız olarak yıllar boyunca kullanacaksınız. Bunlar artık Türkiye'ye gelir getiren işler haline döndü." diye konuştu.

Türkiye'nin doğru bir yolda gittiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türkiye muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.