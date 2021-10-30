Bakan Karaismailoğlu, gençlere yerli uygulamaları kullanmalarını tavsiye etti

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 23:02

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşan Karaismailoğlu, burada soruları yanıtladı, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.



Bakanlık olarak bütün vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tahmin edilemeyen sessiz bir devrimin gerçekleştiğini söyledi.

Dünyanın en büyük projelerini yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, vatana, millete daha büyük işler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin artık kendi ürettiği teknolojileri dünyaya sattığını ifade eden Karaismailoğlu, yerli teknolojik ürünler kullanmada ülke olarak büyük aşamalar kaydettiklerini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, internet güvenliğine ilişkin bir soru üzerine, internetin hayatın olmazsa olmaz bir parçası haline geldiğini, yabancı sosyal mecraların tamamen yabancıların kontrolünde olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"Maalesef bilginin gizliliği var ama onlara ne kadar güvenebileceksiniz? Bilgiyi kendi ülkelerinde saklıyorlar. Biz geçen sene bir sosyal medya tasarısı çıkarmıştık. Orda da bu sosyal medya uygulamalarının da serverlerini Türkiye'de bulundurma şartı vardı. O konu şimdi tekrar gündemimizde, en önemli konularımızdan bir tanesi. Lütfen yerli uygulamaları kullanın. Çünkü artık bu sosyal medya mecralarının yerli uygulamaları da var. Arkadaşlarımız yabancı uygulamaları daha çok tercih ediyorlar ama özelikle mesajlaşma olsun onları kullanmanızı tavsiye diyorum. Tamamen yerli uygulamalar. Onlarda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız."

Bakan Karaismailoğlu, buradaki programın ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, ikram edilen Kilis katmerini yedi.



Karaismailoğlu daha sonra restore edilen Paşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu.