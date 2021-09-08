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Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak

Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Hedefimiz, 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak.

8 Eylül 2021 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:46
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Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Hedefimiz, 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak.

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