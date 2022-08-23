Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda bu ay itibarıyla dünyanın en yoğun 5 havalimanına da yer verildi.

Buna göre, ağustosta dünyada birinci sırada yaklaşık 4 milyon 750 bin yolcuyla Atlanta, ikinci sırada 4 milyon 92 bin yolcuyla Dubai, üçüncü sırada 3 milyon 928 bin yolcuyla Dallas, dördüncü sırada 3 milyon 843 bin yolcuyla Tokyo, beşinci sırada da 3 milyon 807 bin yolcuyla İstanbul Havalimanı bulunuyor.