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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri.' ifadelerini kullandı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 15:29 - Güncelleme:
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Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda bu ay itibarıyla dünyanın en yoğun 5 havalimanına da yer verildi.

Buna göre, ağustosta dünyada birinci sırada yaklaşık 4 milyon 750 bin yolcuyla Atlanta, ikinci sırada 4 milyon 92 bin yolcuyla Dubai, üçüncü sırada 3 milyon 928 bin yolcuyla Dallas, dördüncü sırada 3 milyon 843 bin yolcuyla Tokyo, beşinci sırada da 3 milyon 807 bin yolcuyla İstanbul Havalimanı bulunuyor.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
  • dünyanın en yoğun 5 havalimanı
  • İstanbul Havalimanı

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