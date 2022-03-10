İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,836
  • EURO
    16,4175
  • ALTIN
    950.938
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağır vasıtaların İstanbul'a girişi yasak mı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Güncel

Ağır vasıtaların İstanbul'a girişi yasak mı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:56
ABONE OL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var

(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız

Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.