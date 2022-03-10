Ağır vasıtaların İstanbul'a girişi yasak mı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

10 Mart 2022 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:56

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var

(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız

Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık