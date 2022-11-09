Bakan Karaismailoğlu: KKTC'yi çekim merkezine dönüştürmek hepimizin ortak hedefidir

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen KKTC Toplu Açılış ve Proje Lansman Töreni'nde konuştu.

Her zaman KKTC'nin yanında yer aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürmek hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün huzur, refah, kalkınma ve güvenliğinin sağlanması, hukukunun korunması için üzerine düşeni yapmayı bugüne kadar hep ön planda tutmuştur. Şehit kanları ile sulanmış bu kutlu topraklarda hayata geçen tüm yatırım ve projelerimiz de bunun en güzel örnekleridir." dedi.

Karaismailoğlu, KKTC ekonomisindeki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için öncü sektörlerin başında olan ulaştırma yatırımlarına devam edileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kıbrıs genelinde tüm yolları da iyileştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1651 kilometre uzunluğundaki toplam yol ağının 1079 kilometresini 3. sınıf yollar oluşturmaktadır. İlk etapta onarım ihtiyacı tespit edilen 26 yol kesiminde toplam 322 kilometrelik yolun, ıslah edilerek yol konforu ve sürüş güvenliğinin arttırılması hedeflendi. Çalışmalarımızla toplamda 90 kilometre yolu tamamlayarak trafiğe açtık. 8 ayrı kesimdeki yol yapım çalışmaları tamamlandı. 5 ayrı kesimde ise faaliyetlerimiz sürüyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 kilometrelik kesimin daha tamamlanmasıdır."

Karaismailoğlu, KKTC'nin coğrafi konumu, stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz'in kalbi konumunda olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kamu kurumlarının hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, dijital dönüşüm ekosisteminin hayata geçiş sürecini kolaylaştırmak için ülkemizde olduğu gibi kardeş ülkelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Dijital Türkiye yolculuğunda edinilen deneyimlerin KKTC ile de paylaştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin sağlayacağı etkin ve verimli kaynak yönetimi sayesinde zamandan, mekandan, personelden ve bütçeden tasarruf elde edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa, diğer kamu kurumlarına ve işletmelere yönelik dijital hizmetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak. Yine bu doğrultuda KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri hizmet sunum altyapı ihtiyaçlarının 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin bir şekilde karşılanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veri Merkezi Projesi tasarlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Veri Merkezinin Açılışı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijitalleşme sürecinde çok önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir."

Karaismailoğlu, Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakması için kararlı duruş, destek ve çalışmalara devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. Bakanlığımızın görev alanına giren ulaştırma ve haberleşme konularında geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."