Bakan Karaismailoğlu, Köyceğiz'deki orman yangınlarıyla ilgili bilgi aldı

AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:00 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:00

Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi'nde devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sürdüğünü ancak hızını yitirdiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını anımsatan Karaismailoğlu, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Antalya için herhangi bir risk kalmadığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"10 günlük süreçte tüm bakanlıkların, kurumların, belediyelerin cansiperane mücadelesi oldu. Bu büyük afetin üstesinden Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde geldik. Şimdi de Aydın civarında büyük yangınlar var. İnşallah kısa sürede bu yangınları da kontrol altına alacağız. Bir taraftan bu yangınları söndürmekle uğraşırken bir taraftan da yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlar yaparak afetlerin izlerini ortadan kaldıracağız.



Muğla'da da bu yangınları söndüreceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. İnşallah onların dertlerini, sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yangınla uğraşan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon sağlıyoruz."