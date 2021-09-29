Bakan Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: ''Önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz''

29 Eylül 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:57

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.