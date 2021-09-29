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  • Bakan Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: ''Önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz''
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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: ''Önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz''

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

29 Eylül 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:57
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

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