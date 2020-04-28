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Güncel

Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek

Bakan Karaismailoğlu: 'Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek.'

28 Nisan 2020 Salı 10:04 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:04
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Koruma altındaki salep soğanlarını toplayan iki kişiye 153 bin 794 lira ceza uygulandı

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