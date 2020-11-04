Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Samsun-Sivas arası 5 saat 45 dakikaya indi

IHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı olan Samsun-Sivas demiryolu hattı ile Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi. 431 kilometrelik demiryolu projesi ile ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Samsun-Mersin arasında kuzey-güney koridorundaki lojistik taşımacılık hattında; sinyalizasyon sistemi ile kapasite 2 kat arttı. Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi" dedi.