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Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Samsun-Sivas arası 5 saat 45 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan Samsun-Sivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini açıkladı.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı olan Samsun-Sivas demiryolu hattı ile Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi. 431 kilometrelik demiryolu projesi ile ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Samsun-Mersin arasında kuzey-güney koridorundaki lojistik taşımacılık hattında; sinyalizasyon sistemi ile kapasite 2 kat arttı. Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi" dedi.

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