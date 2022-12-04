Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda 1,4 milyon yolcu seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerini ve bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğunu kaydetti. Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğini belirten Karaismailoğlu, bu metro hattında ekimde 640 bin 496, kasımda 752 bin 165 olmak üzere 2 ayda yaklaşık 1,4 milyon yolcunun bu hattı tercih ettiğini belirtti.

İstanbul'daki diğer metro yatırımlarının da devam ettiğini ve kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Karaismailoğlu, ayrıca 6 ilde yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar TL katkı sağlanmasının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret etti ve kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacağını kaydetti. (DHA)