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Bakan Karaismailoğlu, sel felaketi sonrası Ayancık'ta inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve yetkililer eşlik etti.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:00
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Karaismailoğlu, helikopterle havadan yaptığı incelemenin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Evlerini su basan vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, ilgili kurum yetkililerine talimatlar verdi.

Karaismailoğlu ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle yataklı tedavi gören hastaların tahliye edildiği, selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi binasında da inceleme yaptı.

İlçedeki arama kurtarma ekipleriyle de bir araya gelen Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve yetkililer eşlik etti.

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