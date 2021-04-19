Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

19 Nisan 2021 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık.

Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik.

Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız.

Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak