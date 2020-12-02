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Bakan Karaismailoğlu: Son aşamaya geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında ise son aşamaya geldik.“

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında ise son aşamaya geldik.“

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