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Bakan Karaismailoğlu Türkeli'de inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulundu. Ayrıca, Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Denizcilik Genel Müdürlüğünce temin edilen temel yaşam malzemeleri, bölgedeki balıkçı gemileriyle ilçeye ulaştırılmaya başlandı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:15 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:15
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Karaismailoğlu, ana bağlantı yolları heyelan nedeniyle kapalı olan ilçeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait arazi araçlarıyla, orman yolundan ulaştı.

Türkeli Spor Salonunda yerel yöneticilerden arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra sel sularından etkilenen ilçe merkezi ve köyleri ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, ulaşım sorunuyla ilgili talepler üzerine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle vatandaşların talep ettikleri bölgelere nakledilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Denizcilik Genel Müdürlüğünce temin edilen temel yaşam malzemeleri, bölgedeki balıkçı gemileriyle ilçeye ulaştırılmaya başlandı.

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