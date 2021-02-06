Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, dünyada ve bölgesinde lojistik süper güç haline geldi

DHA 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:36

Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, milletvekilleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve hava yolları görevlileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerinin bir bir hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek, dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir 'devlet aklının' eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes, 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam. Ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar" diye konuştu.

'DIŞ HAT UÇUŞLARIMIZI 127 ÜLKEDE 329 NOKTAYA YÜKSELTTİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003 yılında 'Havayolu halkın yolu olacak' diyerek, havacılık alanında büyük bir atılım başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bölgesel Havacılık Politikasındaki reformlarımız ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Özel sektörümüzün önünün açılması, serbestleşme ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli ve fırsat eşitliğine dayanan bir sivil havacılık hizmeti vermek mümkün hale geldi. 2003 yılında 26 olan havalimanımızı sayımızı 56'ye yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonun üzerine çıktı" dedi.

'KORONAVİRÜS SALGININA RAĞMEN 478 BİN 546'YA ULAŞTI'

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan havayolu yatırımları, bu alanda tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında 89 bin olan havayolu yolcu sayısı 2019 yılında 750 bine yükseldi. 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen 478 bin 546'ya ulaştı" şeklinde konuştu.

YENİ TERMİNAL BİNASI

Malatya'nın son 19 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazlasına ihtiyaç duydu. Havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanması nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla; yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesi için günümüz şartlarına uygun Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Ve bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa edeceğiz. Yani, Malatya 'ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait; Akaryakıt Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve nizamiye binası da yapacağız. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."

'MALATYA İÇİN DÜŞLEDİĞİMİZ GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, yeni terminal binası haricinde Malatya için ikinci bir müjdelerinin olduğunu belirterek, "Malatya- Hekimhan- Sivas arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlamak için inşa ettiğimiz Tohma, yeni adıyla Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı tören ile açacağız. Her iki projemiz de Malatyalı vatandaşlarımız yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçen dev eserler olarak tarihteki yerini alacak. Her zaman göz bebeğimiz olan Malatya için, ulaşım ve haberleşmenin farklı alanlarında bugüne dek durmadan çalıştık. 2003 yıl öncesi 36 kilometre bölünmüş yolu vardı 443 kilometreye yükselttik. Malatya'yı; Elazığ'a, Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Yeni terminal binasının temeli, Bakan Karaismailoğlu'nun ve katılımcıların butona basmasıyla atıldı.