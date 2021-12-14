Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B uydusu pazar günü fırlatılacak

AA 14 Aralık 2021 Salı 13:48 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü Dip Temizleme Projesi kapsamında yaptığı incelemelerin ardından önce Gölbaşı Belediye Başkanlığını, daha sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrasında basına açıklama yapan Karaismailoğlu, Ankara'nın dört bir yanında Bakanlık olarak çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, bunları birer birer hizmete alırken, bir yandan da yeni projelere başladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Ankara'nın her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getirerek, kendilerinin de kentin gelişimini sağlamak, Ankaralı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için projeleri bitirmeye, yeni ihtiyaçlar, yeni planlamalar doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

- "Büyük devletin ne olduğunu bütün dünya gördü"

"Türkiye'nin dört bir yanında son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde birilerinin hayal dediği, birilerinin de hayal bile edemediği çok büyük işler yaptık." diyen Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarının hızla devam ettiğine dikkati çekerek, gelecek günlerde Konya-Karaman hattını açacaklarını, sonraki dönemde de Akdeniz'e ineceklerini bildirdi.

Yaz döneminde büyük afetlerin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük devletin ne olduğunu bütün dünya gördü. Adı büyük olan ülkeler bile kendi ülkelerindeki afetlere müdahale etmekte hala daha yetersiz kalırken biz, daha afet bitmeden vatandaşımızla beraberdik. Sel bölgesindeki köprülerimizin 52 gün gibi kısa sürede yenilerini yaptık. Selin ilk günlerinde yıkılan köprülerin yerine geçici köprüleri yaparak, ulaşımı kolaylaştırarak, hayatın devamlılığını sağlamıştık. Bu çalışmalar hiçbir zaman bitmeyecek, artarak devam edecek. Siz, muhalefetin veya birilerinin hiçbir iş yapmadan oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın. Türkiye çok büyük bir ülke. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye, altyapı çalışmalarına hızla devam ediyor."

- "2020'de, 2019'a göre yüzde 50 daha fazla yatırım yaptık"

Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm dünyada sıkı kapanma tedbirleri alındığını, Türkiye'nin ise üretimi yavaşlatmadan tüm tedbirleri uygulamaya koyarak 2020 yılında 2019'a göre yüzde 50 daha fazla yatırım yaptığını ifade etti.

Antalya Havalimanı ihalesine değinen Karaismailoğlu, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2027 yılından sonraki 25 yılı kapsayan ihaleyle devlete 8,5 milyar avroluk gelir teklif edildiğini, Alman, Türk ve Fransız yatırımcılardan oluşan grubun ihaleyi aldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, söz konusu yatırımın Türkiye'ye olan güveni gösterdiğini belirterek, "Büyük, güçlü Türkiye'yi bütün dünya görüyor, ülkemizdeki güvene ve cazibeye yatırım yapıyor. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Türkiye, yolunda büyüyerek, güçlenerek devam ediyor." diye konuştu.

Türksat 5B uydusunun pazar günü fırlatılacağını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Haziranda faaliyetlerine başlayan Türksat 5A uydusu sayesinde dünyanın yaklaşık 3'te 1'inde kapsama alanını genişlettik. Özellikle uydu ve TV yayınları konusunda 5A dünyaya uydu hizmeti veriyor. 5B de haberleşme sektöründe önemli hizmetler sağlayacak. Türksat 5B'nin uydu serüvenini başlatacağız. Bir taraftan havalimanı ihaleleri yapıyoruz, bir taraftan uydularımızı fırlatıyoruz, bir taraftan hızlı trenlerimizi, konvansiyonel trenlerimizi, yollarımızı yapıyoruz, bir taraftan otoyollarımız geliyor, yeni yatırımlarımızı düşünüyoruz. 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var artık."