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Bakan Karaismailoğlu: Türksat uydumuzu bu ayın sonunda uzaya göndereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz.' dedi.

DHA11 Aralık 2020 Cuma 11:43 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 11:43
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Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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