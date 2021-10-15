Bakan Karaismailoğlu: Vatanımızın geliştirilip savunulmasını öncelikli hedef kabul ediyoruz

AA 15 Ekim 2021 Cuma 18:18 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:18

Karaismailoğlu, Beylerbeyi'ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Deniz Trafik Operatörleri Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, kılavuz kaptanlar ve deniz trafik operatörleri ile bir araya geldi.

Ülkenin geleceği adına binlerce projenin yapımını üstlenirken kılavuz kaptanlar ve deniz trafik hizmetleri çalışanlarını el üstünde tutmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu alanlarda çalışanların üstlendiği görevin öneminden bahsetti.

Salgın sürecinde küresel anlamda yaşanan ürün tedarik sıkıntısının Türkiye'de yaşanmadığını, bu başarıda kılavuz kaptanların emeklerinin yadsınamaz olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, diğer ulaşım türlerinde daralma yaşanırken denizciliğin Kovid-19 sürecinde pozitif ayrıştığını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, Uzak Doğu'dan doğrudan mal tedarikindeki yaşanan sorunların Avrupa ülkelerini Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgelere yönelttiğini kaydederek, "2020'de gemi geri dönüşüm yoğunluğumuz önceki yıla göre yüzde 68 arttı. Mega yat siparişindeki dünya üçüncülüğümüzü koruduk. Uluslararası ticaretin yüzde 90'ının yapıldığı denizcilik sektöründeki gelişmeler ve titiz çalışmalarımız sayesinde Kovid-19'un neden olduğu kriz ortamından bile önemli kazanımlarla çıktık." diye konuştu.

Geçen yıl 389,1 milyar dolarlık dış ticaret hacminde denizyollarının payının yüzde 55,4 aştığını anımsatan Karaismailoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin adını 'denizci ülkeler' arasında üst sıralara yazdırmak için kamu ve özel sektör el ele vererek, yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Denizcilik sektörü için belirlenen hedefler

Bakan Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda denizcilik sektörünün mevcut durumunu, sorunlarını ve geleceğini masaya yatırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirlediğimiz hedefler çerçevesinde; Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin teknolojik altyapısını güçlendireceğiz. Seyir emniyetine yönelik yüzer seyir yardımcıları ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarının uzaktan izleme sisteminin modernizasyonu tamamlayacağız. Acil durumlara müdahale amaçlı deniz araçlarının sayısını artıracağız. Akıllı ulaşım sistemleri, e-navigasyon, karar destek sistemleri ve gelecekte denizlerde seyretmesi öngörülen otonom gemiler gibi deniz ulaştırmasında, maliyet avantajını ve emniyeti artıracak sistemlere yönelik strateji belgesini oluşturacağız. Türkiye'nin stratejik projesi Kanal İstanbul'un inşası tamamlanmadan önce; gemi trafik yönetimi, kılavuzluk ve römorkör hizmetleri ile acil durum hizmetlerinin tamamını kapsayan kanal emniyetinin sağlanması için işletme modelini belirleyeceğiz."

Karaismailoğlu, Türk boğazlarının emniyeti ve güvenliği için kılavuz kaptanlı gemi geçiş oranlarını artıracaklarını bildirdi.

- "Temel hedefimiz; 'denizci ülke' kimliğimizi öne çıkarmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deniz ve limanları 164'ü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde, 355'i de özel sektörde olmak üzere 519 kılavuz kaptanla koruduklarını belirterek, kılavuzluk hizmetlerinin günün şartlarına uyarlanması ve daha etkin çalışması için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Yeniden inşa ettikleri Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu'nun yıl sonunda faaliyete geçeceğini dile getiren Karaismailoğlu, 2022'de İnciburnu Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonunu yeniden yapmaya başlayacaklarını, İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerinin merkezi binasında da gerekli tadilatları tamamladıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltme Projesini gelecek yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçireceklerini ifade ederek, bu yatırımların dışında birlikte çalıştıkları personelin ücret ve özlük haklarında da iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, doğu-batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım modlarının kavşağında yer alan Türkiye'yi ulaşım ve iletişimde önemli bir merkez haline getirmek istediklerini belirterek, "Temel hedefimiz; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmaktır. Denizlerimizi 'mavi vatan' olarak görüyor, vatanımızın geliştirilip savunulmasını öncelikli hedef kabul ediyoruz." diye konuştu.