Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye İETT önerisi!

9 Ekim 2021 Cumartesi 00:34 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin 5G'ye geçişine yönelik detayları paylaşırken, Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu projenin genel bütçeye yük olmadan çözüleceğinin altını çizerken, İstanbul'da farklı metro çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İstanbul'da yaşanan İETT otobüsleri hakkındaki sorunlara da değinen Bakan Karaismailoğlu çözüm için de önerilerde bulundu.

3 GÜN BOYUNCA KONUŞULDU

Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konuşuldu. Kapanış oturumunda hedeflerimizin bir kısmını açıklayabildik. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık. Atatürk Havalimanı'nı projelendirip etkinlik alanına dönüştereceğiz. Çok güzel işlerden biri olacak burası.

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI"

Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabiki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye':nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek.

HAVALİMANI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık. İstanbul Havalimanı dünyada ikinci seçildi. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı açısından Avrupa'da ilk sırada. Bunun işletmesini yapıyoruz. İç hat uçuşları arttığı sürece eski rakamları yakalayacağız.

DENİZCİLİKTE SON DURUM NE?

Son 19 yılda denizci ülke kimliğimizi kazandık. Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz. Yüzde 90 ticaretin deniz ile sağlandığı bir ortamda, bu alana yatırımlarımız devam edecek.

DEMİRYOLLARINDA HANGİ PROJELER VAR?

Demiryollarına aslında çok erken başlamışız. Son 19 yılda demiryollarına çok büyük yatırım yapıldı. Ülkemiz hızlı tren ile tanıştı. 50 milyonun üzerinde vatandaşımız demiryolu ile seyahat etti. Burada amacımız, hızlı demiryollarını ülkemizin bütün kesimlerine dağıtmak. Ankara-İzmir, Konya-Karaman, Ulukışla-Niğde, oradan Mersin'e ineceğiz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında ülkemizin her tarafını demiryolları ile örme gibi bir amacımız var.

Paris Anlaşması, egzos-emisyon ve nötr karbonların konuşulduğu ortamda demiryollarının olmaması imkansızdır.

"5G'YE YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇECEĞİZ"

Veri kısmında da çok başarılı işlere imza attık. 4,5G kullanan milyonlarca vatandaşımız var. Biz de inşallah yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için çalışma yapıyoruz. Bu konuda önemli çalışmalarımız var. Türkiye artık kendi yerli ve milli araçlarını üretiyor.

"KANAL İSTANBULSADECE BİR SU YOLU DEĞİL"

4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabiki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bu hareketlere bir yön vermemiz lazım.

Boğaz'ın emniyet kapasitesi şu an 25 bin gemi geçmesine müsait. 2050'de bu sayısı 78 bine ulaşacak. Siz devlet olarak bir planlama yapmak zorundasınız. Bir geminin geçmesi 13-14 saati buluyor. Bu kadar gemi Bakırköy-Zeytinburnu açıklarında ne diye bekliyor? Bunlar daha da artacak. Marmara Denizi adeta bir gemi parkına dönüşecek. Bunların bir an önce Boğaz'dan geçmesi ve kazaların yaşanmaması için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Kanal İstanbul bir ihtiyaç.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ

Ulaştırma Şurası'nın sonuç bildirgesinde de Kanal İstanbul önemli bir yer aldı. Kanal İstanbul'u aslında yalnızca bir su yolu olarak düşünmemek lazım. Kanal İstanbul 2011'den beri gündemde olan bir proje. Hazırlıkları ona göre yapıldı. Projeler, planlar hepsi hazır. Tamamen çevreci bir proje olacak. Projeyi genel bütçeye yük olmadan çözeceğiz.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN MALİYETİ

Çanakkale Köprüsü ile Asya ile Avrupa'yı tekrar birleştireceğiz. Aslında bunlar ülkeye yüzyıllar boyunca hizmet edecek projeler. Bizden sonraki nesiller bu projeleri doya doya kullanacaklardır. Köprünün maliyeti yaklaşık 2,5 milyar euro. Bununla birlikte Malkara-Çanakkale otoyolu da var. Sadece 6 dakika arasında iki yaka arasında seyahat süresi olacak. Köprü maliyetine bakıp bu faydalara baktığınızda, köprünün maliyetini birkaç yılda karşılıyorsunuz zaten.

ÇOK SAYIDA TÜNELDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ülkenin her noktasında kıymetli projelerimiz var. Hakkari-Van arasında dev tüneller yapıyoruz. Zigana Tüne 14,5 kilometre ile dünyanın en uzun tünellerinden biri olacak. 11 tane tünel var. Bunun gibi o kadar kıymetli tüneller var ki... Ülkemizi adeta son 19 yılda yeniden inşa ettik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ağı yaptık. Birçok tünelin yapımı devam ediyor. Ülkemiz bunları hak ediyor.

İSTANBUL'DA METRO PROJELERİ

Türkiye genelinde 812 kilometre raylı sistem uzunluğu var. 185 kilometrelik şehir içi raylı sistemin yapımı devam ediyor. İstanbul gibi yerlerde bu projeleri hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Belediye değişmesine rağmen hiçbir adım atılmadı, tam tersi projeler daha çok hızlandı. Sizin 5-10-20 yıllık planlarınızın olması lazım. 1994 yılında İstanbul'da sadece 1 milyon araç vardı. Ama trafik sıkışıklığı şu andan daha fazlaydı. İstanbul'a çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu zamanlardan itibaren... Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli projeler. Bunlar hep devlet aklının ürünü.

Devlet aklıyla planladığınızda böyle akıllı projeler yapabiliyorsunuz. Demek istediğim, vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Güvenli, konforlu bir toplu taşıma tahsis etmek zorundasınız. Öncelikle toplu taşımaya yatırım yapıp trafiği yönetmelisiniz.

"GÜVENLİ TOPLU TAŞIMA YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Devlet aklıyla planladığınızda böyle akıllı projeler yapabiliyorsunuz. Demek istediğim, vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Güvenli, konforlu bir toplu taşıma tahsis etmek zorundasınız. Öncelikle toplu taşımaya yatırım yapıp trafiği yönetmelisiniz.

Karşı taraf tamamen algı operasyonuna yönelik çalışıyor. O yzüden kimin ne yaptığı belli olmalı. Bir harfe takılmamak lazım.

İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSLERİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Otobüs filonuzu yenilemek zorundasınız. Raflardaki projeleri çıkarıp uygulamalılar. Eğitimli çalışanlar olması gerekiyor. Kaliteli bir hizmet verilmesi gerekiyor. Dünyada olmadığı kadar servis ulaşımı var İstanbul'da. Bunların denetlenmesi gerekiyor. 17 bin 300 tane taksi var. Onca soruna hiçbir şey yapmayacaksınız; sadece taksi sayısına takılıyorsunuz. UKOME, tamamen uzmanlık gerektiren bir kurumdur. Böyle bir teknik kurumu bile kötü projelerine alet etmeye çalışıyorlar. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. Aplikasyonların ve dijitalleşmenin sınırsız uygulanması gerekiyor.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Son 19 yılda 30 milyar euro'luk yatırım yaptık. Yeni finans gelirleriyle projeler hayata geçirildi. Burada bir finansal karşılık buluyorsunuz. Bir köprüyü yaparken diğerini yapamayabilirdik. İstanbul Havalimanı'na bakın... Böyle bir önemli proje ortaya çıkıyor. 10 milyar euro devletin cebinden para çıkmadan yatırım yaptırıyorsunuz. Dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor.