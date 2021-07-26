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Bakan Karaismailoğlu'ndan Osmangazi Köprüsü açıklaması: Rekor kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün araç sayısında rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı yapıldığını bildirdi.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:45 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:51
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Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.

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