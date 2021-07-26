Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.
Geçiş garantisi 40.000 eşdeğer araç olan #OsmangaziKöprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde;— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 26, 2021
��64.406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve
��%161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı!#YolMedeniyettir pic.twitter.com/VPzf8lm5iH