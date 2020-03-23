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  • Bakan Kasapoğlu, 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı
Güncel

Bakan Kasapoğlu, 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:29
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