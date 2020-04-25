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  • Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada
Güncel

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın karantinada olduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 11:04
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