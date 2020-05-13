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  • Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada
Güncel

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01
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Balkonda bulunan ebabil kuşu, bakımı yapılarak doğaya salındı

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