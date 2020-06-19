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Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık.' dedi.

19 Haziran 2020 Cuma 11:45 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:45
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Bakan Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

"KULÜPLERİMİZ BUGÜN İTİBARIYLA BİR ÖDEME ALACAKLAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.

"2019'DAKİ BAŞARILARI ÖNCÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.

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