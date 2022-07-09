İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kasapoğlu: Türkiye, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak
Güncel

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını belirtti.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 01:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yerinde inşaatı devam eden yeni basketbol merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz!. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda da Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

  • Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  • Ömer Arısoy
  • Türkiye Basketbol Merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.