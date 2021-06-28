Bakan Kasapoğlu: Gençler neredeyse biz oradayız

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:44

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Bakan Kasapoğlu, Valilik ziyaretinde sporcular tarafından karşılandı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, Vali Hüseyin Öner ile bir süre görüştükten sonra Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ardından Vali Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve beraberindekilerle esnaf ziyareti gerçekleştiren Kasapoğlu, tarihi Ardahan Kongre Binası'nı da gezdi.

AK Parti İl Başkanı Kaan Koç ve partililerle de parti binasında bir araya gelen Kasapoğlu daha sonra tarihi Ardahan Kalesi'nde gençlerle buluşarak sohbet etti.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, salgın nedeniyle ertelenen birçok spor müsabakaları ile etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden başlayacağını aktardı.

- "GENÇLER NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ"

Bakan Kasapoğlu, ardından Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki Mühendislik Fakültesi binasında yapımı tamamlanan "Genç Ofis"in açılışında yaptığı konuşmada, kente yapılan spor yatırımlarından bahsetti.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu ve bunun gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençler neredeyse biz oradayız. Bizim en büyük politikalarımızdan birisi gençlerimizdir. Gençler, bizim en büyük umudumuzdur. Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa'da ise en genç nüfusa sahibiz. Bu noktada gençlerimiz için her türlü çabayı, her türlü konuyu seferber etmek, bizim geleceğimiz adına en büyük politikalarımızdan biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geleceğimizin misyonu olan gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi ortaya koyduğumuz çabayı, bundan sonra da sürdüreceğiz. İnanıyorum ki pandemi biter bitmez okullar açılınca burası önemli bir yaşam alanı olacak."

Gençlik merkezleri ve genç ofislerin 7/24 esasına göre hizmet vereceğini belirten Kasapoğlu, bu alanların gençlere yeni bir heyecan kattığını anlattı.

Kasapoğlu ve beraberindekiler açılışın ardından üniversite yerleşkesinde bulunan ve yeni yapılan bowling salonuna geçti.

Vali Öner ve milletvekili Atalay ile bowling oynayan Kasapoğlu, burada Göle ilçesindeki voleybol takımının sporcularıyla da bir araya gelerek sohbet etti.