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  • Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık
Güncel

Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını Kovid-19 salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtıklarını bildirdi.

20 Ekim 2020 Salı 14:26 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:26
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