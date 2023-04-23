Bakan Kasapoğlu, İzmir'de GSB tırında çocuklarla bayramlaştı

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında meydandaki vatandaşlarla bir araya geldi. Kalabalığın ilgi gösterdiği Bakan Kasapoğlu, alandakilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra burada konumlanan tır içerisinde keyifli vakit geçiren çocukları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tekrar kutlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, iki bayram bir arada. Çocuklarımızla birlikteyiz. İzmir Konak'ta tüm çocuklarımızı buraya yakın olan, gelebilen, gelmek isteyen çocuklarımızı buradaki aktiviteler için buraya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi tırımız, tırımızın dışı aktivitelerle dolu. Aynı zamanda Bakanlığımızın gençlik merkezlerimizle ilgili, gençlik çalışmalarıyla ilgili, spor çalışmalarıyla ilgili pek çok faaliyetini tanıttığımız, bilgi verdiğimiz, aynı zamanda farklı, keyifli olanakları sunduğumuz bir tır. Bir müddettir İzmir'de biliyorsunuz. İzmir'in farklı mekanlarını dolaşmaya da devam edecek. İki bayramın bir arada olması da çok ayrı bir heyecan getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek olarak çocuklara armağan ettiği bu bayramın tüm çocuklarımız için tekrar kutlu olmasını diliyorum."