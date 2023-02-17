Bakan Kasapoğlu ve Bakan Özer, GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde yer alan GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, bütün milletin Miraç Kandili'ni tebrik ettiğini belirterek, "Bu zorlu süreçte ülkemiz milletimiz insanlık için ferahlık hayırlar getirmesini diliyorum. Zorlu süreçte her geçen gün hamdolsun hep birlikte millet olarak yaralarımızı sarma adımlarımız güçlenerek devam ediyor. Özellikle hayatını kabeden vatandaşlarımıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum." dedi.

Devletin ilk andan itibaren yaraları sarma ve süreci yönetme noktasında tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla her imkanı seferber ettiğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Millet olarak iyiliği büyütme, iyiliği güzelliği en güçlü şekilde ortaya koyma seferberliği yaşıyoruz. Bu noktada da tabii özellikle tüm kurumlarımız gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da tüm imkanlarımızla gönüllü ordumuzla gençlik liderlerimizle gençlik merkezlerimizle spor tesislerimiz ve tabii yurtlarımızla tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz. Özellikle depremzedelerimizi yurtlarımızda misafir etme noktasında büyük adımlar attık. Görmüş olduğunuz bu yurtta 5000'e yakın depremden etkilenen vatandaşımızı misafir ediyoruz. Yemeğiyle diğer imkanlarıyla sosyal, eğitsel faaliyetleriyle hem bu yurtta hem diğer yurtlarımızda bu süreci yönettik, yönetmeye devam edeceğiz."

- "İNŞALLAH BU ZORLU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Depremzedelere yardımlar konusunda devletin kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğini artırdığını aktaran Kasapoğlu, "Milli Eğitim Bakanımız yanımızda sağ olsun, hem diğer tesislerimizde hem de bu yurtta eğitim adına, okul öncesi olsun ilk ve orta öğretim olsun yeni çalışmalarımız var. Kendisiyle hem depremzedelerle hasbihal etme, onları dinleme, onlarla kucaklaşma adına buradayız ve hem de özellikle malum eğitim süreci bir yandan da onun devam etmesi gerekiyor onunla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.

Kasapoğlu, vatandaşları en güzel şekilde ağırlama ve her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu anlamdaki çabaları, kültürel ve sosyal anlamda sportif anlamında, eğitim anlamında bu mekanlarda güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza sunma noktasında çalışmalarımızı büyüteceğiz. Gün birlik günü, gün beraberlik günü, birliği beraberliği güçlendirerek, iş birliklerini güçlendirerek inşallah bu zorlu süreci birlikte atlatacağız." dedi.

Açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Bakan Özer, yurtlarda kalan depremzedelerle görüşmeler yaptı, depremzede çocukların eğitim alanlarını gezerek onlarla konuştu, onların yeme içme ve diğer ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.