19 Mayıs 2020 Salı 09:49 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 09:53

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu ve ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin umudur olarak Samsun'dan başlattığınız İstiklal Mücadelesinin 101'inci yılını idrak ediyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençleriniz istiklal ruhuna ve cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum."