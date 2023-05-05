İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5
  • EURO
    21,5251
  • ALTIN
    1277.63
  • BIST100
    4424.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya ziyaret

Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ile bir araya geldi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya ziyaret
ABONE OL

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı ziyarette konuşan Kasapoğlu, spor kulüplerinin en önemli paydaşları olduğunu söyledi.

Kulüpler, federasyonlar, sporcular ve aileleriyle bir bütün olduklarını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bir bütün olarak her zaman sinerjimizi, iş birliklerimizi artırmaya yönelik, ilişkilerimizi bu anlamda güçlendirme temelinde çalışıyoruz. İzmir bir spor şehri. Köklü kulüpleriyle, güçlü tesis etmiş olduğumuz spor altyapısıyla, birbirinden kıymetli yetiştirdiği efsane sporcularıyla, bugünün şampiyonlarıyla hakikaten bir spor şehri. Amacımız İzmir'imizi sporda daha üst noktalara taşımak. İzmir'in spor turizmi potansiyelini elbette hepimiz biliyoruz. Bunu güçlendirecek, kulüplerle her zaman olduğu gibi ilişkimizi, iş birliğimizi arttırmaya devam edeceğiz."

Kasapoğlu, bugün Karşıyaka dışında İzmirspor ve Göztepe kulüplerini de ziyaret edeceklerini, daha sonra Altay ile Altınordu kulüplerine de gideceklerini belirterek, "Nasıl ülkemizde tüm kulüplerimizin yanındaysak, Karşıyaka Spor Kulübümüzün, değerli camianın da elbette yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İş birlikleriyle sporun markalaşmasına yönelik çabaların devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Bu inanıyorum ki İzmir, her alanda olduğu gibi sporda yükselen yıldızını daha da parlatacaktır." diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da Kasapoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bakanımız hem stat konusunda hem de ikinci hayalimiz olan 100 dönüm arazi konusunda bize muazzam destek veriyor. Bu desteklerin devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, daha sonra Kasapoğlu ve Özdemir'e Karşıyaka forması hediye etti.

  • mehmet kasapoğlu
  • karşıyak
  • ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.