Bakan Kasapoğlu'ndan ''KYK'' iddialarına sert cevap

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Dataları ve verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden yurt konusunu belli bir amaçla kötü bir şekilde algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma bilinciyle, hükümetimizin güvencesi altındadır."