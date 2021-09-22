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Güncel

Bakan Kasapoğlu'ndan ''KYK'' iddialarına sert cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yurt sorunu olduğu ve bazı öğrencilerin açıkta kaldığına ilişkin iddialara cevap verdi. Kasapoğlu, 'Data ve verileri bilmeden istismar ediyorlar.' dedi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Dataları ve verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden yurt konusunu belli bir amaçla kötü bir şekilde algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma bilinciyle, hükümetimizin güvencesi altındadır."

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