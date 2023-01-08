Bakan Kirişci: Avrupa'da birinciyiz, dünyada da ilk ondayız

Kirişci, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığınca düzenlenen "İlk Oyum AK Parti"ye programına katılarak gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlerin arasında bulunarak gençliğimi muhafaza ediyorum" sözünü aktaran Kirişci, "Gençlik her zaman için enerjidir, sinerjidir. Bu ülke, vatan, bayrak, ezan ve bu topraklar için gelecek adına umut veren gençlerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Tarım ve Orman Gençlik Konseyini oluşturduklarını, Türkiye'nin bunu dünyada ilk uygulayan ülkelerden biri olduğunu anlattı. Konseyin faaliyetlerine ve gençlerle yaptıkları istişarelere değinen Kirişci, "Tarım ve orman adına onların (gençlerin) sahip olduğu inovatif düşünceleri acaba nasıl tarıma ve ormana yönlendiririz, istişarelerimiz oldu. Onlara, Konseyimizin resmi tarım orman uç beyleri diyelim. Ülkemizin dört bir yanında çalışacaklar. " diye konuştu.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid 19 salgını döneminde, Türkiye'de hiçbir ürünün yokluğunun çekilmediğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"20 yıldır iktidar olan AK Partimizin oluşturmuş olduğu sağlam ve güçlü yapı, bizi bu duruma getirdi. Bizler, sizlerin oyunuza talibiz. Bu talip olduğumuz oy sizler için mutlaka değerlidir ama bizim için de değerlidir. Ülkenin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Sizlerin iradesi, sizin geleceğinizle ilgili kararınız anlamına gelir ve bu konuda sizlerle bir arada olmak, bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak durumundayız."

Kirişci, tarım ürünleri ihracatının 30 milyar dolar mertebesinde olduğunu belirterek, "Sahip olduğumuz tarımsal hasıla yönünden Avrupa'da birinciyiz, dünyada da ilk ondayız. Nüfusumuz artıyor. Bizim üretmeye devam ediyor ve daha fazlasını üretiyor olmamız gerekiyor. Dünyanın bize ihtiyacı var ve onun için de üretmemiz gerekiyor ama ekonomik olarak güçlü olmanın önemli bir enstrümanı tarımda da ormanda da güçlü olmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.