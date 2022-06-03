Bakan Kirişci: Bu topraklarda program icra ediyorsak şehitlerimize borçluyuz

Bakan Kirişci, cuma namazını Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ulu Camii'nde kıldı. Esnaf ziyaretinde bulunan Kirişci, Kahramankazan Belediyesi'ne geçti. Burada konuşan Bakan Kirişci, Kahramankazan'ın Türkiye için önemine dikkat çekerek, "Malumunuz Kahramankazan'ımız Kahramanmaraş'tan sonra 'kahraman' unvanını alan ikinci yerleşim yerimiz. İlçemizin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilemiş olduğu bu savunma, ülkeye namahrem elinin değmemesi adına gösterdiği cesaret, üstün direniş her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Bakan Kirişci, bugünkü ziyaretinin 15 Temmuz'da verilen mücadele sayesinde olduğunu vurgulayarak, "'Toprakları toprak yapan uğrunda ölen varsa vatandır' diyor şair; evet bu topraklarda bugün bir tarım ve orman bakanı olarak program icra edebiliyorsak biz bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta şehitlerimize rahmet niyaz ederken gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Kahramankazan'ımızın bizim milli değerlerimiz arasında bu manada da önemli bir yeri var. İnşallah ziyaretimiz çerçevesinde başta belediyemiz olmak üzere parti teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla da hemhal olarak Kazan'ımızın meselelerini, problemlerini kendi bakanlığımız ya da iletilmesi gerektiğinde diğer bakanlıklarımızla ilgili meseleler konusunda yardımcı olmanın gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Kirişci, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.