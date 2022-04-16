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Bakan Kirişci, Bursa'da temaslarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 17:58 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:58
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Bursa Valisi Yakup Canpolat'ı ziyaret eden Kirişci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Kirişci, Canpolat ile görüşme yaptı.

Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kirişci, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la görüştü.

Ayrıca Kirişci, belediye binasında milletvekilleriyle istişare toplantısına katıldı.

Basın kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kirişci'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Aydın eşlik etti.

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