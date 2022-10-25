İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6041
  • EURO
    18,5584
  • ALTIN
    989.374
  • BIST100
    3975.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızın arkasında desteğini artıran aziz milletimiz var
Güncel

Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızın arkasında desteğini artıran aziz milletimiz var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, 'Cumhurbaşkanımızın arkasında 15 seçimdir dimdik duran ve her geçen gün de desteğini artıran aziz milletimiz var. Aziz milletimizin gönlünü bir kez daha fethederek yeni yüzyılın başındaki bu seçimde, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçerek yolumuza devam etmemiz lazım.' dedi.

AA25 Ekim 2022 Salı 22:06 - Güncelleme:
Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızın arkasında desteğini artıran aziz milletimiz var
ABONE OL

Kirişci, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine değindi.

Hazırlıkların sürdürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Ekim'de vatandaşlara hitabıyla seçimin yol haritasının netleşeceğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın arkasında 15 seçimdir dimdik duran ve her geçen gün de desteğini artıran aziz milletimiz var. Aziz milletimizin gönlünü bir kez daha fethederek yeni yüzyılın başındaki bu seçimde, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun ihmal edilebilir, hafife alınabilir bir yanı yoktur. "

Konuşmaların ardından Kirişci, partiye katılan yeni üyelere rozet taktı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de hazır bulundu.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Vahit Kirişci
  • Bakan Kirişci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.