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Güncel

Bakan Kirişçi duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme:
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Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "181 milyon 196 bin 661 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • tarımsal destekleme
  • Ar-Ge

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