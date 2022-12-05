Bakan Kirişci: Hedef 'suda sıfır israf'

Bakan Kirişci, 'Dünya Su Kayıpları Günü' nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen 'Su Kayıpları Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte Bakan Kirşci'nin yanı sıra, TBB Başkanı Fatma Şahin, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 20 ilin belediye başkanı, su ve kanalizasyon idareleri temsilcileri ile akademisyenler ve paydaş kurumların yetkilileri yer aldı. Kirişci, dünya genelinde insanların ulaşabildiği tatlı su kaynaklarının dünyadaki toplam su miktarının yüzde 1'inden az olduğunu belirtti.

'SU KONUSUNDA TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKE DEĞİL'

İklim değişikliği projeksiyonlarına göre, yüksek risk grubunda yer alan Türkiye'de, gelecek 100 yıl içinde, su kaynaklarının yüzde 25 oranında azalmasının beklendiğini kaydeden Kirişci, "Bu durum, su verimliliğine ilişkin çalışmaların ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Su konusunda Türkiye'nin zengin bir ülke olmadığını kabullenmemiz gerekir. Varlığımız belli; 112 milyar metreküp. Bunun da tamamını kullanamıyoruz. Kullanabildiğimiz miktar, 58 milyar metreküp. Suyun miktarında bir artış sağlayamayacağımıza göre; suyu yönetmemiz ve verimli kullanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta su yönetiminin nasıl olması konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz güzel bir çalıştay düzenledi, güzel kararlar alındı, bunu da yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

'KAYIP KAÇAK ORANI ORTALAMASI YÜZDE 33'

Kirişci, belediyeler arasında 'su kardeşliği protokolü' imzalanacağını söyleyerek, "Suyu verimli kullanmada bizim en büyük paydaşımız; yerel yönetimler. Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle iş birlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, bakanlık olarak da her konuda iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Global bir meselenin yerel çözümü yok, global olarak çözülmesi esastır; ama bizim ülke olarak bunu önce ulusal sonra yerele taşıyıp çözümlerin birlikte üretilmesi için hızlıca adımlar atmamız gerekir. Burada bulunan herkesi 'su gönüllüsü' olmaya davet ediyorum. 'Suda sıfır israf' hedefine ulaşmak için başlattığımız bu etkinlikle birlikte 'Yarın değil; hemen şimdi diyorum', suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın" diye konuştu.