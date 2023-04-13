Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı

Beyoğlu Belediyesinin Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlediği iftar programına katılan Kirişci konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgede büyük acının yaşandığını ifade eden Kirişci, "Kahramanmaraş'ımızda 12 bin 558 kardeşimiz rahmet-i rahmana kavuştu ama onlar şehitler. Sizler de bu memleketin yiğit hanımefendileri ve beyefendilersiniz. Evlatlarımız bu acıyı yaşadı. Rabb'im bir daha bu acıları sadece bize değil ne dosta ne de düşmana yaşatsın. Bugün sizlerle beraberiz. Şu iftar saatinde Rabb'im ülkemizi korusun, insanlarımızı daima müreffeh etsin." ifadesini kullandı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.