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Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta iftarda depremzedelerle bir araya geldi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
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Beyoğlu Belediyesinin Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlediği iftar programına katılan Kirişci konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgede büyük acının yaşandığını ifade eden Kirişci, "Kahramanmaraş'ımızda 12 bin 558 kardeşimiz rahmet-i rahmana kavuştu ama onlar şehitler. Sizler de bu memleketin yiğit hanımefendileri ve beyefendilersiniz. Evlatlarımız bu acıyı yaşadı. Rabb'im bir daha bu acıları sadece bize değil ne dosta ne de düşmana yaşatsın. Bugün sizlerle beraberiz. Şu iftar saatinde Rabb'im ülkemizi korusun, insanlarımızı daima müreffeh etsin." ifadesini kullandı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.

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